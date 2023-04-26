Евгений Гинер высказался за изменение формата РПЛ

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявил о необходимости изменения формата чемпионата России. Он считает, что необходимо внести изменения в нынешний формат, чтобы сохранить интерес к соревнованиям.

Гинер сказал:

"Сейчас все хлопают в ладоши и говорят: "Ничего себе, какой сделали шикарный формат Кубка. Затянутый? Ну, опять же, вы говорите, что не везде срабатывает. Первый год так играем. Не двадцать лет, а первый год. Надо там подправить, здесь подправить. Это же надо запускать все. Я считаю, что и чемпионат тоже надо менять. Если мы не увеличим количество клубов, то чемпионат надо менять. Обязательно нужно Кубок оставлять в нынешнем виде, а формат РПЛ — менять".

Ранее президент РПЛ Александр Алаев высказал мнение, что в чемпионате России может быть введена стадия плей-офф или третий раунд с группами команд. Он отметил, что эти вопросы требуют обсуждения на общем собрании клубов.

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