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Гроссмейстер о борьбе российского и китайского шахматиста за чемпионство: у Непомнящего есть небольшое преимущество

1:20
Спорт

Экс-претендент на титул чемпиона мира, гроссмейстер Сергей Карякин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал проигрыш российского шахматиста Яна Непомнящего в 12-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

Гроссмейстер о борьбе российского и китайского шахматиста за чемпионство: у Непомнящего есть небольшое преимущество

Карякин отметил, что до сегодняшней партии явным фаворитом был Ян Непомнящий.

"В сегодняшней партии полностью удача была на стороне китайского гроссмейстера. Даже несмотря на его некоторые ошибки, которые тоже были сегодня, его выигрыш не должен был вводить в заблуждение. Партия, на самом деле, была очень слабая", — поделился своим мнением шахматист.

Он считает, что шансы сторон на победу у шахматистов примерно равны. 

"Если будут две ничьи, то нам тай-брейке у Яна есть небольшое преимущество, потому что в быстрых шахматах он действует более уверенно. Но опять-таки при этом надо признать, что контроль за матчем сегодня был потерян и дальше может случиться абсолютно всё, что угодно", — объяснил Карякин.

13-я партия матча за шахматную корону состоится завтра, 27 апреля. 

В 2021 году шахматист из Норвегии Магнус Карлссен защитил звание чемпиона мира в четвёртый раз.

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Что это было? Дин Лижэнь - Ян Непомнящий 12-я партия Матч на первенство мира по шахматам 2023
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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