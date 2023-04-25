Главу ФИА Мохаммеда бин Сулайема в очередной раз обвинили в сексизме

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывшая сотрудница Международной автомобильной федерации (FIA) и экс-советник Тото Вольффа, главы Mercedes, Шейла-Анн Рао, как сообщается, написала письмо, в котором подробно описала сексистское поведение президента FIA Мохаммеда бин Сулайема, сообщает The Telegraph.

По словам источников, некоторые нынешние и бывшие сотрудники FIA также подтвердили случаи неподобающего поведения со стороны бин Сулайема. В частности, утверждается, что он накричал на подчиненную в паддоке на Гран-при Бельгии, в результате чего она почувствовала себя униженной.

Однако некоторые источники, на которые ссылается издание, заявили, что бин Сулайем был груб с сотрудницей, но не согласны с обвинениями в сексизме.

Это не первый раз, когда Мохаммеда бин Сулайема обвиняют в сексизме. В 2021 году он столкнулся с критикой за комментарий на старом сайте главы FIA, где он написал, что ему не нравятся женщины, потому что они считают себя умнее мужчин, во время участия в ралли.

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