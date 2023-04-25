Депутат Государственной Думы РФ Роман Терешков одобрил возвращение пива на стадионы

Депутат Государственной Думы РФ Роман Терешков отреагировал на новость о том, что 26 апреля Комитет по физической культуре и спорту обсудит вопрос о возвращении продажи пива на стадионах.

Терешков утверждает, что в Московском дворце молодежи можно купить шампанское и культурно употребить его в зале. Он утверждает, что пиво — слабоалкогольный напиток, а угроза общественной безопасности от пива преувеличена. Депутат считает, что сотрудничество с производителями пива обеспечит значительный доход клубам, а система спонсорства должна быть прозрачной и охватывать все клубы, с четким контролем целевых расходов.

Стоит отметить, что продажа и употребление пива на российских стадионах были ограничены в 2005 году. В качестве эксперимента запрет был временно снят на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, но позже был восстановлен.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

НА СТАДИОНАХ БУДУТ ПРОДАВАТЬ ПИВО. НО ВСЕ РАВНО ЕСТЬ НЕПОНЯТНКИ