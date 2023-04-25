В РФС одобрили идею санкций в отношении игроков, отказывающихся выступать за сборную

Вчера, 24 апреля, состоялось заседание Комитета сборных команд Российского футбольного союза, на котором обсуждались промежуточные отчеты о деятельности сборных команд. Комитет заслушал главного тренера мужской сборной Валерия Карпина и главного тренера женской сборной Юрия Красножана.
Одной из ключевых тем обсуждения стала методическая подготовка молодежных команд, синхронизация подходов и приоритеты в развитии игроков между клубными академиями и национальными сборными. Вместе с главными тренерами члены комитета обсудили мировые практики и подходы к работе с юными футболистами, которые позволяют наиболее эффективно развивать индивидуальные качества игроков.
Кроме того, Комитет национальных сборных поддержал идею введения дисциплинарных и финансовых санкций в отношении игроков и клубов, необоснованно отказывающихся от участия в сборах молодежных мужских и женских национальных команд.
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