Украина просит отменить возвращение российских и белорусских фехтовальщиков

5 апреля 2023 года Федерация фехтования Украины (UFF) подала заявление в окружной суд Лозанны с просьбой приостановить выполнение решения Международной федерации фехтования (FIE) о возвращении российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.
UFF просит суд наложить запрет на любые действия, направленные на выполнение решения внеочередного конгресса FIE, со стороны FIE и ее органов, говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте UFF.
Напомним, что в марте FIE приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах при условии соблюдения принципов нейтралитета. В результате этого решения некоторые европейские страны отказались от проведения турниров, в которых могли бы принять участие россияне и белорусы.
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