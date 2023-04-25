Российскую теннисистку Виталию Дьяченко не пустили на рейс: "потому что русская"

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Российская теннисистка Виталия Дьяченко рассказала о неприятном инциденте, произошедшем с ней в аэропорту Каира, где ей было отказано в посадке на рейс авиакомпании LOT Airlines в Ниццу из-за наличия у нее российского паспорта.

Дятченко направлялась на турнир ITF в Ниццу через Варшаву. Наличие у спортсменки рекомендательных писем WTA и ITF, а также письма от ее отца, гражданина Украины и сотрудника ООН, не помогло ей пройти на рейс.

"Подавать в суд я не буду, потому что в правилах авиакомпании есть соответствующие бумаги, где говорится, что русским отказано в полётах, и есть 10 пунктов, кому можно сесть на самолёт. Эти 10 пунктов я видела, их, конечно же, нет на сайте. Я их быстро сфотографировала, и по нескольким из пунктов я попадаю на возможность перелёта. Покупала билет за несколько дней, там указывалось, что я русская, уведомления, что нельзя на рейс, не пришло. Я была шокирована, что так легко меня на него не посадили. Мне так легко отдали паспорт и сказали: "Отойдите, следующий". Я спросила почему. А мне ответили: "Потому что русская". Настолько в лицо этот национализм и расизм. Это был огромный шок и стресс." — заявила Дьяченко в эфире программы "Есть тема!" на "Матч ТВ".

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