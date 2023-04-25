КДК РФС не рассмотрит оскорбительное поведение фанатов "Спартака" в матче с "Краснодаром"

Артур Григорьянц, глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС), поделился со "Спорт-Экспрессом" повесткой дня предстоящего заседания комитета по поводу матча "Спартак" — "Краснодар" в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), который завершился победой "Спартака" со счетом 4:3.

Григорьянц заявил, что комитет будет рассматривать только одно нарушение регламента в этом матче — задержку выхода команд из раздевалок. Что касается поведения болельщиков "Спартака", Григорьянц отметил, что оно не будет принято во внимание, так как судьи матча не слышали скандирования, упомянутого в рапорте делегата.

После матча вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов выразил свое недовольство поведением зрителей. По его словам, когда игроки "Краснодара" подошли к своим фанатам, болельщики красно-белых начали кричать:

"Иди на ***, Краснодар".

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Спартак – Краснодар. Безумие на поле! Сафонов, Абаскаль, Денисов