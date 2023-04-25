"Крылья Советов" могут пожаловаться в правоохранительные органы из-за судейства в матче с "Пари НН"

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Как сообщают источники "Спорт-Экспресса", самарский футбольный клуб "Крылья Советов" рассматривает возможность подачи жалобы в правоохранительные органы на качество судейства выездного матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ФК "Пари НН" (1:2).

Окончательное решение клуба будет принято после обсуждения с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, а также руководством Российского футбольного союза (РФС) и РПЛ.

Во время матча с ФК "Пари НН" арбитр Роман Галимов, по мнению представителей ФК "Крылья Советов" и многих экспертов, допустил ряд принципиальных ошибок в пользу нижегородской команды. В понедельник, 24 апреля, генеральный директор клуба Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства в матчах РПЛ. Позже губернатор Самарской области Азаров заявил, что отставка Андреева будет рассмотрена, отметив, что вопросы о судействе поднимались болельщиками и экспертами на протяжении всего сезона.

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Уберите камеру! «Пари НН» – «Крылья Советов»