Топовые игроки РПЛ могут перейти в "Бешикташ" после его сделки с "Газпромом"

1:12 Your browser does not support the audio element. Спорт

По данным турецкого издания Fotospor, сделка между турецким футбольным клубом "Бешикташ" и российской компанией "Газпром" может способствовать переходу игроков из Российской премьер-лиги (РПЛ) в Европу.

По данным источника, несколько игроков РПЛ могут перейти в "Бешикташ" в результате сделки клуба с "Газпромом". Среди потенциальных новичков турецкой команды — Малком и Вендел из "Зенита", Арсен Захарян из "Динамо" и Хорхе Карраскаль из ЦСКА. Игра за "Бешикташ" позволит этим игрокам участвовать в европейских клубных турнирах и, возможно, в будущем перейти в другие европейские команды.

Сумма сделки между "Газпромом" и "Бешикташем" составляет 67 миллионов долларов/5,5 млрд рублей, при этом российская компания станет титульным спонсором стадиона клуба.

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