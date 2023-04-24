Тухель будет уволен, если "Бавария" не станет чемпионом Германии

По данным Goal. com, "Бавария" может уволить Томаса Тухеля с поста главного тренера, если ей не удастся стать чемпионом Германии в текущем сезоне.
Немецкий специалист, как говорят, серьезно рискует потерять работу всего через два месяца после своего назначения, поскольку под его руководством команда потерпела три поражения в семи матчах, одержав лишь две победы и две ничьи. При Юлиане Нагельсманне "Бавария" проиграла только три игры в 37 матчах во всех турнирах.
Кроме того, "Бавария" выбыла из Лиги чемпионов и Кубка Германии. После 29-го тура чемпионата команда опустилась на второе место после дортмундской "Боруссии".
Сообщается, что боссы "Баварии" проведут встречу в понедельник, 22 мая, за пять дней до заключительной игры клуба в сезоне, чтобы принять окончательные решения относительно тренерского и управленческого состава.
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