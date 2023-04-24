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Тухель будет уволен, если "Бавария" не станет чемпионом Германии

1:14
Спорт

По данным Goal. com, "Бавария" может уволить Томаса Тухеля с поста главного тренера, если ей не удастся стать чемпионом Германии в текущем сезоне.

Тухель будет уволен, если "Бавария" не станет чемпионом Германии

Немецкий специалист, как говорят, серьезно рискует потерять работу всего через два месяца после своего назначения, поскольку под его руководством команда потерпела три поражения в семи матчах, одержав лишь две победы и две ничьи. При Юлиане Нагельсманне "Бавария" проиграла только три игры в 37 матчах во всех турнирах.

Кроме того, "Бавария" выбыла из Лиги чемпионов и Кубка Германии. После 29-го тура чемпионата команда опустилась на второе место после дортмундской "Боруссии".

Сообщается, что боссы "Баварии" проведут встречу в понедельник, 22 мая, за пять дней до заключительной игры клуба в сезоне, чтобы принять окончательные решения относительно тренерского и управленческого состава.

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Бавария себя ОПОЗОРИЛА • Куда идти Нагельсманну? • Что ждет Баварию в ЛЧ? • Почему Тухель?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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