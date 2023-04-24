"Стервятникам, брызжущим ядом в адрес команды и тренера, просьба заткнуться хотя бы на неделю" — Зарема Салихова

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После победы московского "Спартака" над "Краснодаром" в 24-м туре чемпионата России (4:3) Зарема Салихова, супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказала свое мнение.

"Стервятникам, брызжущим ядом в адрес команды и тренера, просьба заткнуться хотя бы на неделю. Особо хочется отметить Соболева, Зиньковского, Николсона, Джикию и великолепного Промеса. Сегодня я увидела прошлогодний "Спартак", который умеет побеждать. Кстати, судья тоже молодец, не повёлся на мольбы "Краснодара" о несуществующем пенальти", — сказала Салихова в интервью Metaratings.

Сегодняшний матч завершился уверенной победой "Спартака" со счетом 4:3. Красно-белая команда сначала отыгралась с 0:2, а затем с 2:3. На 84-й минуте, благодаря голу Промеса, команда вырвала победу.

В текущем сезоне РПЛ москвичи занимают третье место в турнирной таблице с 48 очками. "Краснодар" находится на седьмом месте с 38 очками.

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ЗАРЕМА САЛИХОВА: о Федуне, «Спартаке» и российском футболе