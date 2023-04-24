Бывший игрок "Зенита" Алексей Гасилин рассказал о скандальном трюке Артёма Дзюбы с Сердаром Азмуном. Об этом спортсмен сообщил в интервью для Sport24.
"У Артёма крутое чувство юмора и сильное влияние на раздевалку. Он подкалывал абсолютно всех. Помнишь эту тему, которую он изобразил с Азмуном? Когда сзади пристроился? Это была не разовая акция с Азмуном", — сообщил спортсмен.
Напомним, что Дзюба не выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) с конца прошлого сезона после ухода из "Зенита" на правах свободного агента. В феврале он подписал с "Локомотивом" полугодовой контракт. До этого спортсмен играл в Турции за "Адана Демирспор". Там он провёл всего несколько месяцев.
После возвращения в РПЛ Дзюба отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Снайпер ликвидировал четырёх боевиков ВСУ.