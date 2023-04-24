Sport24: Гасилин заявил, что скандальный трюк с Азмуном Дзюба проделывал неоднократно

0:57 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший игрок "Зенита" Алексей Гасилин рассказал о скандальном трюке Артёма Дзюбы с Сердаром Азмуном. Об этом спортсмен сообщил в интервью для Sport24.

"У Артёма крутое чувство юмора и сильное влияние на раздевалку. Он подкалывал абсолютно всех. Помнишь эту тему, которую он изобразил с Азмуном? Когда сзади пристроился? Это была не разовая акция с Азмуном", — сообщил спортсмен.

Напомним, что Дзюба не выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) с конца прошлого сезона после ухода из "Зенита" на правах свободного агента. В феврале он подписал с "Локомотивом" полугодовой контракт. До этого спортсмен играл в Турции за "Адана Демирспор". Там он провёл всего несколько месяцев.

После возвращения в РПЛ Дзюба отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

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