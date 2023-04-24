Эрлинг Холанд — это новый Месси или Роналду, по мнению Уэйна Руни

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Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и нынешний главный тренер "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни высказал мнение, что нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд может стать доминирующим игроком в следующем десятилетии.

Руни восхищается тем, как Холанд отличается от почти всех современных игроков. В то время как большинство игроков сегодня предпочитают получать мяч в ноги, Холанд выбирает более старомодный подход, убегая за спины защитников. Он использует свою силу, чтобы вырваться на свободу, и, проявляя удивительное хладнокровие, может перехитрить вратаря.

"В его игре есть безудержное качество, а его желание забивать голы огромно. Как Месси и Роналду, он способен доминировать в футболе в течение следующих 10 лет", — сказал Руни, как сообщает Sportskeeda со ссылкой на The Times.

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