У "Наполи" есть возможность завоевать титул чемпиона итальянской Серии А в 32-м туре, который состоится на следующей неделе.
Для завоевания чемпионства неаполитанцам необходимо победить "Салернитану", а "Лацио" должен проиграть или сыграть вничью с "Интером".
Это будет первая победа "Наполи" в чемпионате за 33 года, со времен, когда за клуб играл Диего Марадона.
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