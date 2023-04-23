"Наполи" — чемпион? Всё может решиться в ближайшем туре

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У "Наполи" есть возможность завоевать титул чемпиона итальянской Серии А в 32-м туре, который состоится на следующей неделе.

Для завоевания чемпионства неаполитанцам необходимо победить "Салернитану", а "Лацио" должен проиграть или сыграть вничью с "Интером".

Это будет первая победа "Наполи" в чемпионате за 33 года, со времен, когда за клуб играл Диего Марадона.

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