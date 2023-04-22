Лукаку отменили дисквалификацию в знак борьбы с расизмом

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Решение о дисквалификации нападающего миланского "Интера" Ромелу Лукаку на второй этап кубкового матча с "Ювентусом" было отменено президентом Федерации футбола Италии, сообщает пресс-служба организации.

В заявлении федерации говорится, что поведение Лукаку было мотивировано расистскими настроениями болельщиков туринского клуба. Отмена дисквалификации бельгийского нападающего была названа "мерой по борьбе со всеми формами расизма".

Напомним, что Лукаку забил пенальти на 95-й минуте первого матча полуфинала Кубка Италии против "Ювентуса" и отпраздновал гол, закрыв глаза и заткнув уши пальцами во время празднования. Эти действия были расценены судьей как провокационные, в результате чего Лукаку была показана вторая желтая карточка за игру. Таким образом, Лукаку рисковал пропустить второй матч против "Ювентуса".

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