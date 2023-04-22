Быстров о матче 24-го тура РПЛ: "Динамо" — позор"

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Бывший российский футболист Владимир Быстров раскритиковал московское "Динамо" за матч с петербургским "Зенитом" (1:3) в 24-м туре Российской Премьер-лиги.

"Динамо" — мёртвое. Приезжая в Петербург в столетие клуба… Отпраздновали, фуршет был. Покажите игру красивую! Они встали на своей половине поля и ждали, пока "Зенит" их отвозит и забьёт гол. "Зенит" сегодня победил заслуженно, был сильнее во всех компонентах, а "Динамо" — позор", — сказал Быстров в эфире "Матч ТВ".

Отметим, что "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги в сезоне 2022/2023. Сине-бело-голубые набрали 58 очков после 24 матчей. "Динамо" находится на пятом месте, набрав 39 очков.

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