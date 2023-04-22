Флой Мейвезер раскритиковал боксёрские организации и предложил свой титул

1:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Некогда чемпион мира в пяти весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный американский боксер Флойд Мейвезер-младший в очередной раз раскритиковал боксерские организации за распространение чемпионских поясов.

"Я намерен встретиться с представителями боксерских организаций. Я хочу сказать, что пришло время навести порядок в этом виде спорта. И если мы не можем этого сделать, то я считаю, что пришло время вывести бокс на новый уровень. Пришло время для меня выйти со своим собственным титулом. Мой чемпионский титул, который превзойдет все остальные. Неважно, кто является чемпионом по другим версиям, потому что только один титул будет иметь ценность", — цитирует Мейвезера World Boxing News.

Стремясь повысить честность спорта, Мейвезер выступает за упорядочение количества чемпионских поясов, присуждаемых в боксе. Он считает, что единый унифицированный титул будет более значимым и поможет поднять спорт на новую высоту.

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