Андрей Мостовой о вероятности чемпионского матча со "Спартаком"

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Полузащитника "Зенита" Андрея Мостового спросили, думает ли он о том, в каком туре его команда станет чемпионом. Мостовой ответил, что не задумывается об этом. Он добавил, что все говорят, что при удачном раскладе золотая игра будет со "Спартаком", и не слышать таких разговоров невозможно.

"Конечно, это было бы суперкруто, но как будет — ​так будет, цель одна."

В российской премьер-лиге "Зенит" в настоящее время возглавляет турнирную таблицу с 55 очками в 23 матчах, за ним следует "Ростов" с 46 очками. Матч между "Зенитом" и "Спартаком" запланирован на 7 мая на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге в рамках 26-го тура чемпионата России.

В текущем сезоне Андрей Мостовой забил шесть голов и отдал пять результативных передач в 30 матчах.

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