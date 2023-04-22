Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Хосеп Гвардиола оценил шансы "Манчестер Сити" взять требл в этом сезоне
Патрис Бержерон пропустит вторую игру в серии против "Флориды" в Кубке Стэнли
Общий долг клубов Франции приближается к 1 млрд евро
Лионель Месси достиг отметки в 30 очков по системе "гол+пас" в этом сезоне
Елена Вяльбе о том, почему у РПЛ мало зрителей
Килиан Мбаппе повторил рекорд Лиги 1
Антуан Гризманн рассказал о трудностях в "Барселоне"
Украинским спортсменам запретили выйти с флагом на соревнованиях в Молдове
Вице-президент Международного союза биатлонистов высказался против допуска россиян к участию в соревнованиях.

Андрей Мостовой о вероятности чемпионского матча со "Спартаком"

0:56
Спорт

Полузащитника "Зенита" Андрея Мостового спросили, думает ли он о том, в каком туре его команда станет чемпионом. Мостовой ответил, что не задумывается об этом. Он добавил, что все говорят, что при удачном раскладе золотая игра будет со "Спартаком", и не слышать таких разговоров невозможно.

Андрей Мостовой о вероятности чемпионского матча со "Спартаком"

"Конечно, это было бы суперкруто, но как будет — ​так будет, цель одна."

В российской премьер-лиге "Зенит" в настоящее время возглавляет турнирную таблицу с 55 очками в 23 матчах, за ним следует "Ростов" с 46 очками. Матч между "Зенитом" и "Спартаком" запланирован на 7 мая на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге в рамках 26-го тура чемпионата России.

В текущем сезоне Андрей Мостовой забил шесть голов и отдал пять результативных передач в 30 матчах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ЗЕНИТ — ЧЕМПИОН! Церемония награждения
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Солдат ВСУ рассказал зверствах иностранных наёмников

Некоторые "солдаты удачи" отличаются особой жестокостью.

Солдат ВСУ заявил, что азиатские наёмники снимают скальпы с военных ВС РФ
Лётчик ВКС РФ Попов допустил, что на Белгород с бомбардировщика Су-34 упала бомба ФАБ-250
Названа причина падение боеприпаса Су-34 на Белгород
Российские бойцы захватили подразделение ВС Украины
События подтверждают удары "Кинжалами" по бункеру НАТО во Львове 9 марта
За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Селин рассказал, почему создатели сериала "Улицы разбитых фонарей" убили Дукалиса
Штурмовики ВС РФ уже менее чем в километре от Белогоровки, идут бои в посадках — RT
В Польше активно привлекают добровольцев для участия в конфликте на Украине
В Польше активно привлекают добровольцев для участия в конфликте на Украине
Последние материалы
Патрис Бержерон пропустит вторую игру в серии против "Флориды" в Кубке Стэнли
Общий долг клубов Франции приближается к 1 млрд евро
Лионель Месси достиг отметки в 30 очков по системе "гол+пас" в этом сезоне
Андрей Мостовой о вероятности чемпионского матча со "Спартаком"
Елена Вяльбе о том, почему у РПЛ мало зрителей
Килиан Мбаппе повторил рекорд Лиги 1
Антуан Гризманн рассказал о трудностях в "Барселоне"
Украинским спортсменам запретили выйти с флагом на соревнованиях в Молдове
Вице-президент Международного союза биатлонистов высказался против допуска россиян к участию в соревнованиях.
Тела двух многодетных матерей нашли в Новосибирской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников