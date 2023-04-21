Вице-президент Международного союза биатлонистов высказался против допуска россиян к участию в соревнованиях.

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамза высказался против допуска российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

"Нам нечего решать или менять в нашей позиции. Мы не согласны с решением Международного олимпийского комитета разрешить россиянам выступать на соревнованиях под нейтральным флагом. Отстранение должно продолжаться до тех пор, пока они не покинут территорию Украины", — цитирует Idnes. cz Гамзу.

Российские и белорусские спортсмены не участвовали в международных соревнованиях под эгидой IBU в сезоне 2022/2023. Спортсмены были отстранены от участия в связи с ситуацией в Украине.

Ранее Международный олимпийский комитет опубликовал условия допуска спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям. Спортсмены смогут выступать под нейтральным статусом, если они не поддерживают СВО и не имеют контракта с вооруженными силами.

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