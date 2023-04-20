"Рома" одержала сложную победу над "Фейеноордом" и вышла в полуфинал Лиги Европы

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Второй матч четвертьфинала Лиги Европы между "Ромой" и "Фейеноордом" состоялся на стадионе "Олимпико" в Риме. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии, и начался он в 22:00 по московскому времени. В дополнительное время "Рома" победила со счетом 4:1 (2:1 в основное время).

Хозяева вышли вперед на 60-й минуте благодаря голу защитника Леонардо Спинаццолы

На 80-й минуте игрок "Фейеноорда" Игор Пайшао сравнял счет.

сравнял счет. Пауло Дибала на 89-й минуте забил второй гол "Ромы", что привело к дополнительному времени, где голы Стефана Эль-Шаарави и Лоренцо Пеллегрини обеспечили "Роме" место в полуфинале.

Первый матч проходил в Нидерландах и закончился победой "Фейеноорда" со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Матс Киффье.

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Рома - Фейеноорд. Обзор финального матча Лиги конференций 25.05.2022