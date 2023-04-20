"Рома" одержала сложную победу над "Фейеноордом" и вышла в полуфинал Лиги Европы

Второй матч четвертьфинала Лиги Европы между "Ромой" и "Фейеноордом" состоялся на стадионе "Олимпико" в Риме. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии, и начался он в 22:00 по московскому времени. В дополнительное время "Рома" победила со счетом 4:1 (2:1 в основное время).
Первый матч проходил в Нидерландах и закончился победой "Фейеноорда" со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Матс Киффье.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Новый высокоточный маневрирующий боеприпас LRMP для пушек, который, по словам разработчиков, "совершит революцию", планируют до конца года начать испытывать в США.