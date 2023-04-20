"Байер" одержал уверенную победу над "Унионом" и вышел в полуфинал Лиги Европы

20 апреля во втором матче четвертьфинала Лиги Европы встретились "Унион" и "Байер". Команды играли на стадионе "Жозеф Мариен" в Брюсселе, Бельгия, а судила матч бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом из Испании.
В первом матче четвертьфинала команды сыграли вничью 1:1 на стадионе "Байера". В результате леверкузенский "Байер" вышел в полуфинал Лиги Европы, где встретится с победителем матча "Рома" — "Фейеноорд".
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