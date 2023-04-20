"Байер" одержал уверенную победу над "Унионом" и вышел в полуфинал Лиги Европы

1:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

20 апреля во втором матче четвертьфинала Лиги Европы встретились "Унион" и "Байер". Команды играли на стадионе "Жозеф Мариен" в Брюсселе, Бельгия, а судила матч бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом из Испании.

На второй минуте матча 23-летний вингер леверкузенского "Байера" Мусса Диаби забил первый гол.

забил первый гол. На 38-й минуте защитник "Байера" Митчелл Баккер удвоил преимущество своей команды.

удвоил преимущество своей команды. Во втором тайме "Байер" увеличил свое преимущество до разгромных 3:0 благодаря голу Джереми Фримпонга .

. Однако всего через четыре минуты финский нападающий "Униона" Каспер Терво забил гол.

забил гол. На 79-й минуте чешский нападающий "Байера" Адам Глозек сделал счет еще более разгромным — 4:1, который сохранился до финального свистка.

В первом матче четвертьфинала команды сыграли вничью 1:1 на стадионе "Байера". В результате леверкузенский "Байер" вышел в полуфинал Лиги Европы, где встретится с победителем матча "Рома" — "Фейеноорд".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Байер - Унион. Обзор матча чемпионата Германии 06.11.2022