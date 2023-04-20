"Севилья" одержала крупную победу над "Манчестер Юнайтед" и вышла в полуфинал Лиги Европы

Завершился второй матч четвертьфинала Лиги Европы между "Севильей" и "Манчестер Юнайтед". Игра проходила на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье, а судила ее бригада арбитров во главе с Артуром Соаресом Диашем из Португалии. Матч начался в 22:00 вечера по московскому времени.
"Севилья" одержала победу с убедительным счетом 3:0.
Первый матч четвертьфинала, который проходил в Манчестере, завершился вничью 2:2. Полузащитник Маркус Рэшфорд забил оба гола за "Манчестер Юнайтед", а "Севилья" сравняла счет благодаря голам защитников Туанзебе и Магуайра.
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