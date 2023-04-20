"Севилья" одержала крупную победу над "Манчестер Юнайтед" и вышла в полуфинал Лиги Европы

0:56 Your browser does not support the audio element. Спорт

Завершился второй матч четвертьфинала Лиги Европы между "Севильей" и "Манчестер Юнайтед". Игра проходила на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье, а судила ее бригада арбитров во главе с Артуром Соаресом Диашем из Португалии. Матч начался в 22:00 вечера по московскому времени.

"Севилья" одержала победу с убедительным счетом 3:0.

Испанский нападающий Юссеф Эн-Несири забил дубль на 8-й и 81-й минутах.

забил дубль на 8-й и 81-й минутах. Защитник Жюль Каунде добавил еще один гол за "Севилью" на 47-й минуте.

Первый матч четвертьфинала, который проходил в Манчестере, завершился вничью 2:2. Полузащитник Маркус Рэшфорд забил оба гола за "Манчестер Юнайтед", а "Севилья" сравняла счет благодаря голам защитников Туанзебе и Магуайра.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

All To Play For In Seville 👊 | Man Utd 2-2 Sevilla | Highlights