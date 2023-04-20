Елена Рыбакина снялась с матча на турнире WTA--500

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Казахская теннисистка Елена Рыбакина, чемпионка Уимблдона 2022 года и занимающая в настоящее время седьмое место в мире, снялась с матча второго круга на турнире WTA-500 на глиняном корте в Штутгарте, Германия.

Рыбакина играла против Беатрис Хаддад Майя из Бразилии. Беатрис выиграла первый сет 6:1 и вела 3:1 во втором сете, когда Рыбакина снялась. Перед выходом из игры Елена взяла медицинский тайм-аут.

Матч продолжался 1 час и 3 минуты. Рыбакина (6) подала три эйса, допустила две двойные ошибки и не реализовала три брейк-пойнта. Хаддад Майя подала два эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре из четырех брейк-пойнтов.

В следующем раунде Беатрис встретится с Онс Жабер из Туниса.

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