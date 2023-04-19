"Краснодар" в серии пенальти одержал победу над "Крыльями Советов" в Кубке России по футболу

"Краснодар" выиграл у "Крыльев Советов" в серии пенальти в полуфинальном матче Кубка России (Путь регионов). Игра закончилась вничью 2:2 в основное время, но "Краснодар" победил "Крылья Советов" 3:0 в серии пенальти.
Таким образом, "Краснодар" вышел в финал ФОНБЕТ-Пути Кубка Регионов в России, где встретится с "Акроном".
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