"Краснодар" в серии пенальти одержал победу над "Крыльями Советов" в Кубке России по футболу

0:54 Your browser does not support the audio element. Спорт Командные виды Футбол

"Краснодар" выиграл у "Крыльев Советов" в серии пенальти в полуфинальном матче Кубка России (Путь регионов). Игра закончилась вничью 2:2 в основное время, но "Краснодар" победил "Крылья Советов" 3:0 в серии пенальти.

Голы в ворота хозяев забили Эдуард Сперцян на 32-й минуте и Джон Кордоба на 70-й минуте.

На 47-й минуте красную карточку получил полузащитник "Крыльев Советов" Амар Рахманович.

На 90+3-й минуте Дмитрий Цыпченко забил первый гол за "Крылья Советов", а через две минуты Илья Гапонов сравнял счет. В итоге команды перешли к серии пенальти, которая завершилась победой "Краснодара"

Таким образом, "Краснодар" вышел в финал ФОНБЕТ-Пути Кубка Регионов в России, где встретится с "Акроном".

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30.10.2021 Краснодар - Крылья Советов. Обзор матча