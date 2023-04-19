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"Краснодар" в серии пенальти одержал победу над "Крыльями Советов" в Кубке России по футболу

0:54
Спорт » Командные виды » Футбол

"Краснодар" выиграл у "Крыльев Советов" в серии пенальти в полуфинальном матче Кубка России (Путь регионов). Игра закончилась вничью 2:2 в основное время, но "Краснодар" победил "Крылья Советов" 3:0 в серии пенальти.

"Краснодар" в серии пенальти одержал победу над "Крыльями Советов" в Кубке России по футболу
  • Голы в ворота хозяев забили Эдуард Сперцян на 32-й минуте и Джон Кордоба на 70-й минуте.
  • На 47-й минуте красную карточку получил полузащитник "Крыльев Советов" Амар Рахманович.
  • На 90+3-й минуте Дмитрий Цыпченко забил первый гол за "Крылья Советов", а через две минуты Илья Гапонов сравнял счет. В итоге команды перешли к серии пенальти, которая завершилась победой "Краснодара"

Таким образом, "Краснодар" вышел в финал ФОНБЕТ-Пути Кубка Регионов в России, где встретится с "Акроном".

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30.10.2021 Краснодар - Крылья Советов. Обзор матча
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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