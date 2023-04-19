"Милан" официально продлил контракт с Оливье Жиру

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт Командные виды Футбол

Итальянский "Милан" объявил на своем официальном сайте о продлении контракта с французским нападающим Оливье Жиру до лета 2024 года. В текущем сезоне 36-летний нападающий провел 37 матчей за "россонери" во всех соревнованиях, забив 13 голов и отдав шесть результативных передач.

Жиру перешел в "Милан" в июле 2021 года после истечения контракта с "Челси". Ранее инсайдеры сообщали, что зарплата нападающего составит около 3,5 млн евро/313 млн рублей за сезон. Жиру и его представители снизили свои требования по зарплате на 500 000 евро, так как в нынешнем контракте прописана сумма в 4 млн евро/357 млн рублей в год.

Продление контракта с Жиру — отличная новость для болельщиков "Милана", поскольку французский нападающий доказал, что является ценным игроком для команды, демонстрируя свои бомбардирские способности и опыт.

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