Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РВ: российские войска уничтожают боевую технику ВСУ на Северском направлении
МК: ГСУ СК России по Москве раскрыло убийство через 27 лет
Танк "Женской гвардии Урала" уничтожил пять единиц техники ВСУ в зоне СВО
Владислав Шурыгин: войска ВС Украины боятся контрнаступать, поэтому медлят
Киргизские депутаты потребовали перехода с кириллицы на латиницу
Украинские власти предупредили, что Киев уходит под воду из-за повреждений Каховской ГЭС
Как за копейки очистить салон автомобиля без поездок к профессионалам
Сержант ВСУ: из моего подразделения почти никого не осталось
Гильермо Абаскаль извинился за вылет "Спартака" из Кубка России

"Милан" официально продлил контракт с Оливье Жиру

1:09
Спорт » Командные виды » Футбол

Итальянский "Милан" объявил на своем официальном сайте о продлении контракта с французским нападающим Оливье Жиру до лета 2024 года. В текущем сезоне 36-летний нападающий провел 37 матчей за "россонери" во всех соревнованиях, забив 13 голов и отдав шесть результативных передач.

"Милан" официально продлил контракт с Оливье Жиру

Жиру перешел в "Милан" в июле 2021 года после истечения контракта с "Челси". Ранее инсайдеры сообщали, что зарплата нападающего составит около 3,5 млн евро/313 млн рублей за сезон. Жиру и его представители снизили свои требования по зарплате на 500 000 евро, так как в нынешнем контракте прописана сумма в 4 млн евро/357 млн рублей в год.

Продление контракта с Жиру — отличная новость для болельщиков "Милана", поскольку французский нападающий доказал, что является ценным игроком для команды, демонстрируя свои бомбардирские способности и опыт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В чем секрет ОЛИВЬЕ ЖИРУ? Самый недооцененный футболист в истории сборной Франции круче всех легенд
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Ударами мощнейшими бомбами Россия послала страшный сигнал Западу

Армия России начала использовать скрытое вооружение.

Матвийчук назвал удар ВС РФ мощнейшими авиабомбами по ВСУ сигналом странам Запада
РИА Новости: раскритиковавшие спецоперацию ВС РФ на Украине артисты продолжают выступать в России
Осудили и остались: где работают артисты, раскритиковавшие спецоперацию ВС РФ на Украине
Угроза Москве, диверсанты в приграничных районах — Котенок о наступлении ВСУ
Мир ждёт катастрофа в ближайшее время — ясновидящий Яцковский
За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
"Лимитрофам — первый кнут": эксперт предсказал раздел Польши
Недальновидное решение: Россия отобрала у Финляндии самое ценное
Подполье в Херсоне выбрало новую цель среди боевиков ВСУ
Подполье в Херсоне выбрало новую цель среди боевиков ВСУ
Последние материалы
Киргизские депутаты потребовали перехода с кириллицы на латиницу
Украинские власти предупредили, что Киев уходит под воду из-за повреждений Каховской ГЭС
Как за копейки очистить салон автомобиля без поездок к профессионалам
Сержант ВСУ: из моего подразделения почти никого не осталось
Гильермо Абаскаль извинился за вылет "Спартака" из Кубка России
У туриста из Китая изъяли в Приморье почти 1200 Чебурашек
Светлана Миронова не отрицает возможности отношений с Эмильеном Жакленом
TopWar: Фатигаров заявил о тактике подрыва ВС Украины домов в Артёмовске с мирными жителями в подвалах
Алёна Полынь украинцам: "Берегите себя и любите Россию в своём сердце"
Путин заявил, что лично посетил штабы в зоне СВО, поскольку не хотел отвлекать военных от дел
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников