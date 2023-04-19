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Гильермо Абаскаль извинился за вылет "Спартака" из Кубка России

0:56
Спорт » Командные виды » Футбол

Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение команды от "Акрона" в полуфинальном матче Кубка России ("Путь регионов").

Гильермо Абаскаль извинился за вылет "Спартака" из Кубка России

Абаскаль извинился перед болельщиками и заявил, что они сделали все возможное для победы в матче, но, к сожалению, все пошло не так, как планировалось. Он подчеркнул, что Кубок уже в прошлом, и команда должна сосредоточиться на предстоящих матчах чемпионата. Тренер также отметил важность того, чтобы не терять надежду и взять на себя ответственность за поражение. Абаскаль отметил, что соперник играл исключительно хорошо и заслужил победу.

Несколько минут назад завершился полуфинальный матч Кубка России Fonbet ("Путь регионов") между тольяттинским "Акроном" и московским "Спартаком". Акрон" выиграл матч со счетом 2:1 и стал финалистом "Пути регионов".

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АКРОН ВЫБИЛ СПАРТАК ИЗ КУБКА. И СНОВА СЕДАЯ НОЧЬ!
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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