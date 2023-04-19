Светлана Миронова не отрицает возможности отношений с Эмильеном Жакленом

Светлана Миронова, российская биатлонистка и серебряный призер Олимпийских игр 2022 года, недавно ответила на провокационный вопрос одного из подписчиков во время ответов на вопросы в социальных сетях. Один из поклонников спросил: "Вы бы встречались с Жакленом?", имея в виду Эмильена Жаклена, 27-летнего французского биатлониста, который завоевал две серебряные медали в эстафете на Олимпиаде 2022 года и является двукратным чемпионом мира

Миронова ответила: "Почему бы и нет?", добавив эмодзи удивления и скептицизма.

Стоит отметить, что Миронова пропустила значительную часть сезона 2022/2023 из-за проблем со здоровьем. Ранее Жаклен высказался за возвращение российских спортсменов на международные соревнования.

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