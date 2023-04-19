"Акрон" одержал победу над "Спартаком" и вышел в финал Пути регионов

1:24 Your browser does not support the audio element. Спорт Командные виды Футбол

Завершился полуфинальный матч Кубка России Fonbet ("Путь регионов") между тольяттинским "Акроном" и московским "Спартаком". Игра проходила на стадионе "Кристалл" в Жигулевске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Победителем со счетом 2:1 вышел "Акрон", обеспечив себе место финалиста "Пути регионов".

В первом тайме "Спартак" упустил хороший шанс открыть счет, когда нападающий Кейта Бальде не реализовал пенальти на 24-й минуте.

не реализовал пенальти на 24-й минуте. На 40-й минуте Андрес Понсе точным ударом завершил удачную контратаку хозяев

точным ударом завершил удачную контратаку хозяев В компенсированное время первого тайма "Акрон" удвоил свое преимущество. Никита Салтыков выпрыгнул выше двух защитников в штрафной площади "Спартака" и точным ударом головой пробил под перекладину.

выпрыгнул выше двух защитников в штрафной площади "Спартака" и точным ударом головой пробил под перекладину. На 77-й минуте матча Томаш Таварес забил первый гол за "Спартак" и сократил отставание. Португалец точно пробил в касание с угла штрафной площади после подачи с фланга, но последний натиск не принес успеха команде Гильермо Абаскаля.

"Спартак" выбыл из турнира, присоединившись к другим московским клубам, "Торпедо", "Локомотиву" и "Динамо", которые на пути к финалу были обыграны "Акроном".

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