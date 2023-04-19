"Акрон" одержал победу над "Спартаком" и вышел в финал Пути регионов

Завершился полуфинальный матч Кубка России Fonbet ("Путь регионов") между тольяттинским "Акроном" и московским "Спартаком". Игра проходила на стадионе "Кристалл" в Жигулевске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Победителем со счетом 2:1 вышел "Акрон", обеспечив себе место финалиста "Пути регионов".
"Спартак" выбыл из турнира, присоединившись к другим московским клубам, "Торпедо", "Локомотиву" и "Динамо", которые на пути к финалу были обыграны "Акроном".
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