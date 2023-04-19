Грозит онкологией: занятия спортом в беспроводных наушниках дискредитировано

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Специалисты пришли к выводу о том, что частое использование беспроводных наушников может привести к онкологии, сообщает Al Arabiya.

Исследования показали, что длительное использование Bluetooth-наушников увеличивает риск появления новообразований в организме, а также может способствовать выкидышам у женщин. В связи с этим эксперты рекомендуют ограничивать время использования беспроводных наушников при занятиях спортом, просмотре телевизора и в других случаях.

Однако стоит отметить, что специалисты также подчеркнули, что больший вред для организма человека могут причинять смартфоны и рентгеновское излучение.

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