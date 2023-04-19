Олимпийский комитет Армении заявил о дружественных отношениях с Россией

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Генеральный секретарь Олимпийского комитета Армении Грачья Ростомян ответил на сообщения о том, что его организация обратилась к российским гимнасту Артуру Далалояну и фигуристу Артуру Даниеляну с предложением сменить спортивное гражданство и представлять Армению на международных соревнованиях.

Ростомян заявил, что было бы неправильно и лживо тайно предлагать россиянам сменить гражданство на основании их проблем с аккредитацией. Он подчеркнул, что Олимпийский комитет России считается братским, и у них нет намерения переманивать кого-либо из своих спортсменов. Ростомян также выразил разочарование в отношении тех, кто стремится внести раскол между двумя странами, и заверил, что подобной нечестности от них не дождешься.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что армянские спортивные организации предложили Далалояну и Даниеляну представлять Армению на соревнованиях, отказавшись от членства в российских сборных. Однако оба спортсмена отрицали, что когда-либо принимали подобное предложение.

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