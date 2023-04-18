"Реал" одержал победу над "Челси" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

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Завершился второй матч четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором лондонский "Челси" принимал на "Стэмфорд Бридж" мадридский "Реал". Матч закончился со счетом 0:2 в пользу гостей.

Первый тайм прошел без голов.

На 58-й минуте Родриго забил после паса Винисиуса

забил после паса На 80-й минуте он забил еще раз после паса Федерико Вальверде

В первом матче "Реал Мадрид" также выиграл со счетом 2:0, голы забили Карим Бензема и Марко Асенсио.

Благодаря этой победе "Реал Мадрид" выходит в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА. Их соперник определится после матча между "Баварией" и "Манчестер Сити".

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