"Реал" одержал победу над "Челси" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Завершился второй матч четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором лондонский "Челси" принимал на "Стэмфорд Бридж" мадридский "Реал". Матч закончился со счетом 0:2 в пользу гостей.
Благодаря этой победе "Реал Мадрид" выходит в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА. Их соперник определится после матча между "Баварией" и "Манчестер Сити".
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