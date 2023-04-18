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АСИ подготовило предложения по упрощению использования Fan ID

2:36
Спорт

Агентство стратегических инициатив (АСИ) подготовило и направило в правительство предложения по упрощению использования карты болельщика — Fan ID.

АСИ подготовило предложения по упрощению использования Fan ID

"В рамках выполнения поручения президента мы провели целый ряд встреч, посвященных теме Fan ID. Посчитали необходимым выслушать представителей всех заинтересованных сторон, чтобы увидеть общую картину. Разговаривали с представителями вовлеченных в эту работу министерств и ведомств, футбольных клубов и сообществ болельщиков. Результатом серии обсуждений стали предложения, которые мы направили в правительство", — сообщили Pravda. Ru в пресс-службе АСИ.

Напомним, с 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на стадионы всех клубов российской Премьер-лиги.

Внедрение Fan ID вызвало негативную реакцию у представителей футбольной общественности. Некоторые фанатские объединения объявили о бойкоте матчей чемпионата России. Клубы, выступающие в РПЛ, столкнулись с рекордно низкой посещаемостью.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с АСИ к 1 мая упростить использование карты болельщика россиянами, в первую очередь инвалидами, пенсионерами и детьми.

Кроме того, до 31 мая должны быть представлены предложения по созданию доступной среды для инвалидов на спортивных сооружениях с использованием опыта московского футбольного клуба ЦСКА.

В АСИ, отметим, ранее говорили о том, что обязательное получение карты болельщика создает сложности для инвалидов и пожилых людей, которые приезжжают на матчи из других городов. А тем более, подобные услуги ещё и не везде оказываются.

То есть, например, болельщику из Тулы надо подтверждать свою личность в МФЦ в Москве, а болельщикам из Ставрополя — в Краснодаре или Ростове-на-Дону.

"Для людей с инвалидностью это процесс достаточно трудоемкий, как и для пожилых людей, которые не всегда могут справиться с заполнением электронных форм и с последующим использованием электронного билета", — цитировало ТАСС заявление представителей АСИ.

Хотят сделать проще и процедуру оформления Fan ID для детей. Сейчас карты болельщика необходимо оформлять на каждого ребенка, независимо от возраста. Что тоже создает сложности, очевидно.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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