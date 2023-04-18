АСИ подготовило предложения по упрощению использования Fan ID

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Агентство стратегических инициатив (АСИ) подготовило и направило в правительство предложения по упрощению использования карты болельщика — Fan ID.

"В рамках выполнения поручения президента мы провели целый ряд встреч, посвященных теме Fan ID. Посчитали необходимым выслушать представителей всех заинтересованных сторон, чтобы увидеть общую картину. Разговаривали с представителями вовлеченных в эту работу министерств и ведомств, футбольных клубов и сообществ болельщиков. Результатом серии обсуждений стали предложения, которые мы направили в правительство", — сообщили Pravda. Ru в пресс-службе АСИ.

Напомним, с 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на стадионы всех клубов российской Премьер-лиги.

Внедрение Fan ID вызвало негативную реакцию у представителей футбольной общественности. Некоторые фанатские объединения объявили о бойкоте матчей чемпионата России. Клубы, выступающие в РПЛ, столкнулись с рекордно низкой посещаемостью.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с АСИ к 1 мая упростить использование карты болельщика россиянами, в первую очередь инвалидами, пенсионерами и детьми.

Кроме того, до 31 мая должны быть представлены предложения по созданию доступной среды для инвалидов на спортивных сооружениях с использованием опыта московского футбольного клуба ЦСКА.

В АСИ, отметим, ранее говорили о том, что обязательное получение карты болельщика создает сложности для инвалидов и пожилых людей, которые приезжжают на матчи из других городов. А тем более, подобные услуги ещё и не везде оказываются.

То есть, например, болельщику из Тулы надо подтверждать свою личность в МФЦ в Москве, а болельщикам из Ставрополя — в Краснодаре или Ростове-на-Дону.

"Для людей с инвалидностью это процесс достаточно трудоемкий, как и для пожилых людей, которые не всегда могут справиться с заполнением электронных форм и с последующим использованием электронного билета", — цитировало ТАСС заявление представителей АСИ.

Хотят сделать проще и процедуру оформления Fan ID для детей. Сейчас карты болельщика необходимо оформлять на каждого ребенка, независимо от возраста. Что тоже создает сложности, очевидно.

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