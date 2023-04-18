Поль Погба дал показания в суде по делу о вымогательстве

1:23 Your browser does not support the audio element. Спорт

По данным L'Equipe, Поль Погба, полузащитник "Ювентуса" и сборной Франции, в прошлом месяце предстал перед судом по делу о вымогательстве, жертвой которого он стал. Погба дал показания, что заплатил одному из преступников 38 000 евро.

В марте 2022 года вооруженные люди удерживали футболиста в квартире. Знакомый Погба Рушдан привел преступников к нему домой, утверждая, что они спасли его от другой попытки вымогательства. Рушдан предупредил Погба, что если он не заплатит вымогателям, то они убьют его друга. Полузащитник пообещал заплатить 100 000 евро. Рушдан пытался убедить Погба не обращаться в полицию, утверждая, что они будут бессильны.

"Я долгое время держал все это в себе, но теперь решил рассказать об этом. Этот инцидент оказал значительное влияние на мое тело и способствовал получению травм. Я обсуждал это с тренером сборной Франции. Я поверил вымогателям и думал, что они хотят навредить моим друзьям и семье"

— сказал Погба.

Ранее Погба уже рассказывал, что стал жертвой вымогательства и угроз со стороны преступной группировки, членом которой является его брат Матиа. Преступники требовали от футболиста 13 миллионов евро.

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