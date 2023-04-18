Столетие московского "Динамо": как Игорь Семшов поздравил футбольный клуб

Бывший полузащитник московского "Динамо" Игорь Семшов выразил гордость за то, что играл за бело-голубых. В день столетия клуба экс-футболист пожелал болельщикам команды терпения, веры и надежды.

"В день рождения "Динамо" я хочу пожелать болельщикам команды терпения, веры и надежды. У клуба есть все — стадион, база, спонсоры, хорошие футболисты. Конечно, болельщики "Динамо" ждут чемпионства, но Москва не за один день строилась. У бело-голубой команды есть своя аура болельщиков и самого клуба. Пока каждый игрок не проникнется ею, больших высот не достичь. Я хочу поздравить "Динамо" со столетним юбилеем. Это великий клуб, в котором работали великие люди, такие как Яшин. Я горжусь тем, что носил майку с буквой "Д" на груди.

Когда-нибудь "Динамо" выиграет трофей, но когда, знает только Бог. Мы должны верить в это, быть преданными болельщиками команды, а игроки должны проникнуться аурой клуба и играть за букву "Д" на своей груди. Ведь кроме болельщиков есть ветераны, которые творили историю команды"