Цель ЦСКА на этот сезон РПЛ по версии Ивана Облякова

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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков признался, что команда ставит перед собой задачу войти в тройку лучших в Российской Премьер-лиге по итогам сезона.

"Мы потеряли много очков, но сейчас у нас победная серия и мы приблизились к "Ростову" и "Спартаку"

— сказал Обляков в интервью программе "На футболе с Денисом Казанским" на Первом канале.

"Мы хотим закончить с медалями и обеспечить себе место в тройке лидеров".

После 23 матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 44 очка, занимая четвертое место в турнирной таблице. Над ними находятся "Спартак" с 45 очками, "Ростов" с 46 очками и "Зенит" с 55 очками. Армейцам осталось сыграть семь матчей, 21 мая они встретятся со "Спартаком", а 3 июня — с "Ростовом".

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