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Бывший тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев готов вернуться к тренерской деятельности

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Спорт

Бывший главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев выразил готовность вернуться к тренерской деятельности, если ему поступит интересное предложение. Специалист уверен, что он еще может принести пользу российскому футболу.

Бывший тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев готов вернуться к тренерской деятельности

В разговоре с "Матч ТВ" Аленичев заявил:

"Моя тренерская карьера? Если поступит интересное предложение с задачами и целями, то, конечно, я его рассмотрю и приму решение. Надеюсь, что такие предложения будут. Пауза длится уже четыре года, но я настроен оптимистично и верю, что еще смогу принести пользу российскому футболу".

Последним местом работы Аленичева был красноярский "Енисей", который он покинул в 2019 году. Он также несколько лет работал в тульском "Арсенале".

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Дмитрий Аленичев / Как играет Спартак / Разговор с Промесом / Переход в Азию
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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