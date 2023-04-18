Бывший тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев готов вернуться к тренерской деятельности

Бывший главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев выразил готовность вернуться к тренерской деятельности, если ему поступит интересное предложение. Специалист уверен, что он еще может принести пользу российскому футболу.
В разговоре с "Матч ТВ" Аленичев заявил:
"Моя тренерская карьера? Если поступит интересное предложение с задачами и целями, то, конечно, я его рассмотрю и приму решение. Надеюсь, что такие предложения будут. Пауза длится уже четыре года, но я настроен оптимистично и верю, что еще смогу принести пользу российскому футболу".
Последним местом работы Аленичева был красноярский "Енисей", который он покинул в 2019 году. Он также несколько лет работал в тульском "Арсенале".
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