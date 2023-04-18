Бывший тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев готов вернуться к тренерской деятельности

0:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев выразил готовность вернуться к тренерской деятельности, если ему поступит интересное предложение. Специалист уверен, что он еще может принести пользу российскому футболу.

В разговоре с "Матч ТВ" Аленичев заявил:

"Моя тренерская карьера? Если поступит интересное предложение с задачами и целями, то, конечно, я его рассмотрю и приму решение. Надеюсь, что такие предложения будут. Пауза длится уже четыре года, но я настроен оптимистично и верю, что еще смогу принести пользу российскому футболу".

Последним местом работы Аленичева был красноярский "Енисей", который он покинул в 2019 году. Он также несколько лет работал в тульском "Арсенале".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Дмитрий Аленичев / Как играет Спартак / Разговор с Промесом / Переход в Азию