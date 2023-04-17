Валерий Непомнящий против перехода сборной России в Азиатскую конфедерацию

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился своим мнением о возможном переходе сборной России в Азиатскую конфедерацию футбола.

"Я против перехода в Азиатскую конфедерацию. По количеству матчей мы не выиграем. Можно играть и без перехода в Азию. Мы можем найти достойных соперников для товарищеских матчей.

А как насчет мотивации игроков? Это сложный вопрос. Я считаю, что быть игроком сборной — это уже большая честь. Конечно, если нет турнирной мотивации, то выступать сложнее. Носить майку сборной — это уже мотивация для меня. Игроки сборной как будто вписывают свое имя в историю. Нет смысла играть со слабыми соперниками, но есть с командами, которые сопоставимы по уровню"