Три пенальти в пользу "Спартака" в игре с "Торпедо": комментарий Игоря Федотова

Бывший футбольный арбитр Игорь Федотов проанализировал три пенальти, назначенных в ворота "Торпедо" в матче со "Спартаком" в рамках 23-го тура чемпионата России:
"Первым инцидентом, который многие сочли спорным, стал пенальти, назначенный на 12-й минуте. В воздушной дуэли игрок "Спартака" сыграл плечом, а защитник "Торпедо" вытянул руку, и мяч попал в нее. Вмешался VAR, и Левников вызвал к монитору Шадыханова. Судья назначил пенальти, и я считаю, что это было правильное решение. Игрок "Спартака" не совершал никакого фола, он просто выпрыгнул выше и сыграл в мяч. Рука игрока "Торпедо" находилась в неестественном положении, увеличивая площадь поверхности тела, а локоть находился выше плеча.
На 39-й минуте Шадыханов назначил штрафной удар, не показав желтой карточки. Игрок "Торпедо" совершил неосторожный фол, и судья принял правильное решение.
Однако на 42-й минуте Шадыханов пропустил эпизод и не назначил пенальти. Игрок "Торпедо" опрометчиво прыгнул на своего соперника, и судья, возможно, не увидел контакта. Но я хочу отметить Шадыханова. Многие считают, что Самсонов должен был получить красную карточку, но судья дал ему желтую, потому что игрок "Торпедо" быстро согнул ногу и отскочил в сторону после контакта. Я думаю, что у Шадыханова работал мозг, и после двух удалений он не хотел обострять ситуацию. Он пересмотрел эпизод и сделал хорошую работу"
— сказал Федотов корреспонденту "Чемпионата" Михаилу Рождественскому.
Игра между "Спартаком" и "Торпедо" завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.
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