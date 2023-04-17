Три пенальти в пользу "Спартака" в игре с "Торпедо": комментарий Игоря Федотова

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Бывший футбольный арбитр Игорь Федотов проанализировал три пенальти, назначенных в ворота "Торпедо" в матче со "Спартаком" в рамках 23-го тура чемпионата России:

"Первым инцидентом, который многие сочли спорным, стал пенальти, назначенный на 12-й минуте. В воздушной дуэли игрок "Спартака" сыграл плечом, а защитник "Торпедо" вытянул руку, и мяч попал в нее. Вмешался VAR , и Левников вызвал к монитору Шадыханова . Судья назначил пенальти, и я считаю, что это было правильное решение . Игрок "Спартака" не совершал никакого фола, он просто выпрыгнул выше и сыграл в мяч. Рука игрока "Торпедо" находилась в неестественном положении, увеличивая площадь поверхности тела, а локоть находился выше плеча.

, и вызвал к монитору . Судья назначил пенальти, и я считаю, что это было . Игрок "Спартака" не совершал никакого фола, он просто выпрыгнул выше и сыграл в мяч. Рука игрока "Торпедо" находилась в неестественном положении, увеличивая площадь поверхности тела, а локоть находился выше плеча. На 39-й минуте Шадыханов назначил штрафной удар, не показав желтой карточки. Игрок "Торпедо" совершил неосторожный фол, и судья принял правильное решение .

. Однако на 42-й минуте Шадыханов пропустил эпизод и не назначил пенальти. Игрок "Торпедо" опрометчиво прыгнул на своего соперника, и судья, возможно, не увидел контакта. Но я хочу отметить Шадыханова. Многие считают, что Самсонов должен был получить красную карточку, но судья дал ему желтую, потому что игрок "Торпедо" быстро согнул ногу и отскочил в сторону после контакта. Я думаю, что у Шадыханова работал мозг, и после двух удалений он не хотел обострять ситуацию. Он пересмотрел эпизод и сделал хорошую работу"

— сказал Федотов корреспонденту "Чемпионата" Михаилу Рождественскому.

Игра между "Спартаком" и "Торпедо" завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.

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«Торпедо» – «Спартак». Обзор матча | РПЛ 2022/23