Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кроссовер Smart #3 приближает бренд к мейнстриму
The Bulwark: американцы восхищаются одной чертой Путина
Хирургически точный удар по позициям ВСУ: выжить смог только один боевик
Как проверить яйца на свежесть: три простых способа, о которых вы не знали
"МК": Кнутов объяснил, как ВСУ будут атаковать роем дронов
МК: врач Вдовин поставил Алле Пугачёвой в Израиле диагноз "птоз"
Удивите гостей вкусными котлетами из крабовых палочек. Публикуем рецепт
Корнилов: голландская газета De Volkskrant впервые написала о жалком состоянии ВСУ
Засор в каналзиации? Узнай, как избавиться копеечным средством, не вызывая специалистов

Три пенальти в пользу "Спартака" в игре с "Торпедо": комментарий Игоря Федотова

1:52
Спорт

Бывший футбольный арбитр Игорь Федотов проанализировал три пенальти, назначенных в ворота "Торпедо" в матче со "Спартаком" в рамках 23-го тура чемпионата России:

Три пенальти в пользу "Спартака" в игре с "Торпедо": комментарий Игоря Федотова
  • "Первым инцидентом, который многие сочли спорным, стал пенальти, назначенный на 12-й минуте. В воздушной дуэли игрок "Спартака" сыграл плечом, а защитник "Торпедо" вытянул руку, и мяч попал в нее. Вмешался VAR, и Левников вызвал к монитору Шадыханова. Судья назначил пенальти, и я считаю, что это было правильное решение. Игрок "Спартака" не совершал никакого фола, он просто выпрыгнул выше и сыграл в мяч. Рука игрока "Торпедо" находилась в неестественном положении, увеличивая площадь поверхности тела, а локоть находился выше плеча.
  • На 39-й минуте Шадыханов назначил штрафной удар, не показав желтой карточки. Игрок "Торпедо" совершил неосторожный фол, и судья принял правильное решение.
  • Однако на 42-й минуте Шадыханов пропустил эпизод и не назначил пенальти. Игрок "Торпедо" опрометчиво прыгнул на своего соперника, и судья, возможно, не увидел контакта. Но я хочу отметить Шадыханова. Многие считают, что Самсонов должен был получить красную карточку, но судья дал ему желтую, потому что игрок "Торпедо" быстро согнул ногу и отскочил в сторону после контакта. Я думаю, что у Шадыханова работал мозг, и после двух удалений он не хотел обострять ситуацию. Он пересмотрел эпизод и сделал хорошую работу"

— сказал Федотов корреспонденту "Чемпионата" Михаилу Рождественскому.

Игра между "Спартаком" и "Торпедо" завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

«Торпедо» – «Спартак». Обзор матча | РПЛ 2022/23
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Стали известны заболевания, которых нет в международной классификации

Вегетососудистая дистония не является болезнью.

"Москва 24": врач Кабаненко заявила, что вегетососудистая дистония не является заболеванием
РВ: Киев бросил в бой "бронемутантов" в Бахмуте
ВСУ применяют бронемутантов в боях в Бахмуте
ВСУ похвастались американским "Чёрным ястребом" на Украине
Раскрыто число погибших офицеров НАТО и ВСУ после удара "Кинжалом"
Юрий Соломин: Островский — настоящее сокровище русской культуры Анжела Якубовская Своё падение Польша предсказала вековой политикой Сергей Лебедев Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Армия РФ нанесла мощнейший бомбовый удар по ВСУ на фронте
Названы шесть привычек в питании, замедляющих старение после 50 лет
Филипп Киркоров заявил о готовности отправиться в зону СВО в колготках
Филипп Киркоров заявил о готовности отправиться в зону СВО в колготках
Последние материалы
Хирургически точный удар по позициям ВСУ: выжить смог только один боевик
Как проверить яйца на свежесть: три простых способа, о которых вы не знали
"МК": Кнутов объяснил, как ВСУ будут атаковать роем дронов
МК: врач Вдовин поставил Алле Пугачёвой в Израиле диагноз "птоз"
Удивите гостей вкусными котлетами из крабовых палочек. Публикуем рецепт
Корнилов: голландская газета De Volkskrant впервые написала о жалком состоянии ВСУ
Засор в каналзиации? Узнай, как избавиться копеечным средством, не вызывая специалистов
Четыре эффективных средства для избавления от запаха кошачьей мочи
"ЦСКА не увидел ничего нового от "Ак Барса"" — Прохор Полтапов прокомментировал поражение в Кубке Гагарина
До конца весны ВСУ зайдут в Крым — начальник ГУР Украины Буданов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников