Тренер "Торпедо": после матча игроки "Спартака" уходили с поля с высоко поднятой головой

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Главный тренер московского "Торпедо" Жозеп Клотет высказал свои мысли по поводу исхода матча 23-го тура чемпионата России, в котором его команда уступила "Спартаку" со счетом 1:2.

"Наша игра началась довольно сложно, хотя мы были готовы. Счет в перерыве был разгромным, но мы все обсудили и вышли заряженными на второй тайм. Во втором тайме "Спартак" контратаковал, но мы хорошо защищались. После матча со "Спартаком" команда уходила с поля с высоко поднятой головой. К сожалению, мы не заработали очков, но мы продолжаем двигаться вперед",

— сказал Клотет, как передает корреспондент "Championat" Мария Куцубаева.

Перед перерывом "Торпедо" уступало "Спартаку" со счетом 0:2. Судья Павел Шадыханов назначил три пенальти в ворота команды Клотета, один из которых реализовал Роман Зобнин. "Торпедо" удалось забить один гол на 92-й минуте усилиями Ильи Стефановича. Итоговый счет — 1:2 в пользу красно-белых.

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