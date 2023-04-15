"Динамо" одержало уверенную победу над "Пари НН" в матче Российской Премьер-лиги.

1:23 Your browser does not support the audio element. Спорт

Завершился матч 23-го тура Российской Премьер-лиги между московским "Динамо" и нижегородским "Пари". Команды играли на стадионе "ВТБ Арена — Динамо" имени Льва Яшина в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым из Азова. "Динамо" выиграло матч со счетом 3:1.

На 67-й минуте полузащитник нижегородского "Пари" Денис Глушаков реализовал пенальти . Пенальти был назначен после того, как мяч попал в руку защитника "Динамо" Дмитрия Скопинцева .

реализовал . Пенальти был назначен после того, как мяч попал в руку защитника "Динамо" . На 79-й минуте нападающий "Динамо" Ярослав Гладышев сравнял счет. Через семь минут гол забил полузащитник "Динамо" Даниил Фомин .

сравнял счет. Через семь минут гол забил полузащитник "Динамо" . На 90+5-й минуте нападающий Федор Смолов закрепил преимущество сине-белых, реализовав пенальти.

В настоящее время "Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги сезона 2022/2023. Команда набрала 39 очков после 23 матчей. Нижегородский "Пари" находится на 13-м месте, набрав 19 очков. Питерский "Зенит" под руководством тренера Сергея Семака лидирует в чемпионате с 54 очками.

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