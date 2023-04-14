ФК "Ростов" оштрафован из-за грубого поведения команды и Карпина

0:38 Your browser does not support the audio element. Спорт

ФК "Ростов" оштрафован на 100 тыс. рублей из-за поведения главного тренера Валерия Карпина и самого клуба.

Об этом сообщил Российский футбольный союз.

РФС провёл дисциплинарную комиссию, где было рассмотрено поведение главного тренера и игроков ростовской команды в матче против ФК "Оренбург".

Южане оштрафованы на 100 000 рублей за неподобающее поведение, сообщает rostovgazeta.ru. Напомним, во время матча предупреждения получили сразу шестеро ростовчан и сам Карпин.

Сам матч завершился вничью — 2:2.

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