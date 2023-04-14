Украинского футболиста Червака дисквалифицировали на полгода за то, что он толкнул девушку-арбитра

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Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) принял решение дисквалифицировать украинского футболиста Вадима Червака.

Червак был дисквалифицирован на полгода за грубый толчок в спину девушки-арбитра. Футболист играет за команду житомирского "Полесья". Инцидент произошёл во время матча, когда Червак не согласился с решением арбитра и толкнул её в спину.

На последних минутах матча "Полесье" — "Металлург" из Запорожья возник спорный эпизод. Игрок хозяев упал в штрафной площадке соперника, но арбитр София Причина отказалась назначать пенальти. Футболисты "Полесья" начали оспаривать решение и Червак грубо толкнул 24-летнюю Софию в спину.

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