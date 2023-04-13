Sportbox: американский хоккеист Джеймс Висневски рассказал очередную дичь об "ужасной России"

1:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Зачастую так получается, что те американцы, которые работали и зарабатывали в России большие деньги, потеряв эту возможность, начинают сочинять небылицы про страну. Очередные выдуманные "факты" рассказал американский хоккеист Джеймс Висневски, который раньше играл во владивостокском "Адмирале".

К рассказам о медведях на улицах и водке, льющейся из крана вместо воды, добавились рассказы о том, что все русские — алкоголики.

"Баров там нет, потому что русские — законченные алкоголики. Они не могут пить немного, за компанию, а напиваются до чёртиков" — сказал хоккеист в подкасте Cam&Strick.

Висневски уверен, что выходные русским спортсменам не дают по той же причине — все уходят в запой, и клубы лишатся своих игроков. Что касается медицины, то он поведал следующее: капельницы русские ставят сами себе, а врачи не надевают перчатки, обрабатывая раны.

"В одном из последних своих матчей я подрался и сломал сопернику нос. Был весь в его крови, наш врач смывал её с меня, даже не надев перчатки. Вот подобные вещи — самая дичь", — говорит Висневски.

Как выяснилось, американский спортсмен немного обижен на Россию, пишет Sportbox. Из-за русского хоккеиста Никиты Нестерова его карьера в РФ не сложилась.

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