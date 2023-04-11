Таролог Янко: Костомаров вернётся в кресло тренера

0:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фигурист Роман Костомаров быстро идёт на поправку и начал готовиться к протезированию, а также делать восстановительные упражнения.

Таролог Галина Янко, ранее предсказавшая, что спортсмен выдержит страшное испытание, рассказала, какая его судьба ждёт дальше.

"За него молились миллионы людей, и помощь врачей, и сила воли и духа", — цитирует её Общественная Служба Новостей.

Но впереди у него еще немало препятствий, уверена Янко и отметила, что задуманное врачами пройдёт "на ура". По её словам, в инвалидной коляске Роман будет недолго, и позднее вернётся на тренерский мостик.

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