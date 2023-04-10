МВД Германии не пустит российских спортсменов в страну при любом решении МОК

1:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Даже если российские спортсмены выполнят все жёсткие требования МОК, они всё равно не смогут попасть на территорию Германии. Им просто не выдадут визы.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что российские спортсмены ни при каких условиях не окажутся на территории её страны для участия в международных спортивных соревнованиях, даже если это и разрешит сделать Международный олимпийский комитет. Также она призвала и другие страны, несогласные с допуском россиян на международные соревнования, просто не выдавать им визы.

В интервью немецким СМИ Фезер заявила, что при проведении международных соревнований её страна может действовать "соответствующим образом" и придерживаться "ясной политики". Германия вслед за Польшей не будет выполнять решения международных спортивных организаций по данному вопросу.

Ранее глава МОК Томас Бах рекомендовал международным федерациям отказаться от дискриминации российских и белорусских спортсменов. Однако это можно сделать только в том случае, если россияне будут выступать под нейтральными флагами. Кроме того, на соревнования не допускаются спортсмены, поддерживающие СВО, из армейских команд, а также представители командных видов спорта.

Ранее олимпийская сборная Украины заявила, что не будет выступать на турнирах с участием россиян. После этого национальные федерации целого ряда стран, включая Германию, Польшу, Швецию, Финляндию и Данию, отменили все запланированные турниры, чтобы не допустить на них приезда россиян.

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