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МВД Германии не пустит российских спортсменов в страну при любом решении МОК

1:40
Спорт

Даже если российские спортсмены выполнят все жёсткие требования МОК, они всё равно не смогут попасть на территорию Германии. Им просто не выдадут визы.

МВД Германии не пустит российских спортсменов в страну при любом решении МОК

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что российские спортсмены ни при каких условиях не окажутся на территории её страны для участия в международных спортивных соревнованиях, даже если это и разрешит сделать Международный олимпийский комитет. Также она призвала и другие страны, несогласные с допуском россиян на международные соревнования, просто не выдавать им визы.

В интервью немецким СМИ Фезер заявила, что при проведении международных соревнований её страна может действовать "соответствующим образом" и придерживаться "ясной политики". Германия вслед за Польшей не будет выполнять решения международных спортивных организаций по данному вопросу.

Ранее глава МОК Томас Бах рекомендовал международным федерациям отказаться от дискриминации российских и белорусских спортсменов. Однако это можно сделать только в том случае, если россияне будут выступать под нейтральными флагами. Кроме того, на соревнования не допускаются спортсмены, поддерживающие СВО, из армейских команд, а также представители командных видов спорта.

Ранее олимпийская сборная Украины заявила, что не будет выступать на турнирах с участием россиян. После этого национальные федерации целого ряда стран, включая Германию, Польшу, Швецию, Финляндию и Данию, отменили все запланированные турниры, чтобы не допустить на них приезда россиян.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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