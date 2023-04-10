Российская чемпионка Брусникина обвинила Украину в шантаже олимпийского движения

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина обвинила Украину в шантаже всего олимпийского движения. По её словам, эта страна нарушает критерии, которым должны соответствовать российские спортсмены для допуска к международным соревнованиям.

Президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина осудила новые рекомендации Международного Олимпийского комитета, объявленные в прошлом месяце. В них говорится, что российским спортсменам можно разрешить вернуться к международным соревнованиям под нейтральным флагом при соблюдении определённых условий. В частности, к ним относится отказ от публичной поддержки СВО и отсутствие контракта с российскими или белорусскими вооруженными силами, либо службами национальной безопасности.

"Последние по времени решения МОК полностью разочаровали, — заявила Ольга Брусникина, которая выигрывала олимпийские награды в 2000 и 2004 годах. — Ожидалось, что нам просто предложат выступать без гимна и флага, но теперь выдвинули ещё ряд критериев. Они практически лишают шансов на определённые позитивные шаги в сторону представителей России, к чему, возможно, склонялись некоторые международные спортивные федерации".

По мнению Брусникиной, решения МОК носят откровенно дискриминационный характер. Она считает, что комитет уступил давлению Украины, нарушив права не только спортсмена, но и человека, как пишет Inside the Games.

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