В ФК "Торино" не знают о своём "отказе" выкупать Миранчука

0:49 Your browser does not support the audio element. Спорт

В футбольном клубе "Торино" прокомментировали новость о решении руководства не выкупать Алексея Миранчука у "Аталанты".

Накануне итальянские СМИ распространили информацию, что клуб из Турина не будет претендовать на российского полузащитника, выкуп контракта которого обойдётся в €13 млн.

По словам технического директора Давиде Ваньяти, информация не соответствует действительности.

"Торино" отказался выкупать Миранчука? Неправда, такого решения нет", — рассказал специалист изданию РБ Спорт.

Срок окончания действующего контракта 27-летнего россиянина с "Аталантой" наступает в 2024 году, но уже семь месяцев Миранчук играет за итальянский "Торино" на правах аренды.

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