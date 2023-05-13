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Бег на ветру: как использовать силы стихии в свою пользу

1:52
Спорт

Бег на ветру не только помогает улучшить выносливость и силу, но и может быть уникальным инструментом для тренировок, особенно если вы используете ветер как естественное сопротивление.

Бег на ветру: как использовать силы стихии в свою пользу
  • Выбор одежды

Выбор одежды влияет на способность бегать на ветру. В ветреные дни вы можете захотеть выбрать плотную одежду, потому что более свободная одежда может создавать сопротивление. В беге, когда главная цель — пройти определённое расстояние за наименьшее время, минимизация любого сопротивления остаётся важной.

  • Ветер как инструмент для тренировок

Попробуйте бежать против ветра, это сделает вас сильнее. Бег против ветра на обратном пути — отличный способ тренироваться, когда у вас устали ноги. Этот опыт поможет вам научиться справляться с трудностями, с которыми ваше тело сталкивается в конце забега, и является хорошей стратегией для тренировок перед марафоном. 

  • Фокусируйтесь на чём-то другом

Легко потерять мотивацию, когда бежишь против ветра, особенно когда пытаешься удержать определённый темп или закончить тренировку в заданный срок. Однако можно преодолеть отчаяние, практикуя другие навыки, которые будут вам необходимы на соревнованиях.

Например, попробуйте проводить тренировки на темп бега против ветра. Пробегите 5 минут против ветра, а затем отдохните 5 минут с ветром в спину. 

Ещё один способ использования ветра в своих целях — это тренировка дыхания. Бег в условиях сильного ветра может быть трудным, но при этом вы можете развивать свои лёгкие и улучшать своё дыхание.

Кроме того, бег на улице в любых погодных условиях может помочь вам поддерживать свою мотивацию и дисциплину, что важно для достижения спортивных целей.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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