Мозоли — это распространённое явление у бегунов. Если вы только начали заниматься ходьбой или бегом, перешли на другую обувь или увеличили продолжительность тренировок, у вас может появиться мозоль на ногах.
Однако есть способы предотвратить появление мозолей на ногах. Вы можете:
Мозоли причиняют боль, поэтому могут привести к прерыванию физической активности. Но вы можете предотвратить их появление, следуя этим простым советам.
Правильно подобранная обувь — основа профилактики мозолей. Оптимальная высота каблука — от 1 до 1,5 см. Если ваша стопа скользит внутри обуви, это может привести к образованию мозолей. Если у вас проблемы, попробуйте использовать стельки или ортопедические вкладыши. Приобретайте обувь в конце дня. Наши ноги немного распухают к вечеру, поэтому в конце дня можно точнее определить, какой размер обуви нужен.
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