Самое важное о мозолях бегунов: почему появляются и как избежать

1:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Мозоли — это распространённое явление у бегунов. Если вы только начали заниматься ходьбой или бегом, перешли на другую обувь или увеличили продолжительность тренировок, у вас может появиться мозоль на ногах.

Однако есть способы предотвратить появление мозолей на ногах. Вы можете:

устранить источники трения в обуви,

увлажнять кожу на ногах кремами,

держать ноги сухими.

Причины появления мозолей

Трение.

Влага от пота или дождя

Неподходящая обувь (слишком свободная или тесная).

Как защитить кожу от мозолей

Лейкопластырь.

Гидрогелевые подушечки.

Носки, которые впитывают влагу. Избегайте носков из синтетических материалов, которые могут сохранять влагу на коже. Лучше выбрать носки из натуральных материалов, таких как хлопок или шерсть.

Держите ноги сухими. Мокрые или потные ноги могут усугубить проблему.

Избегайте ходьбы в мокрой обуви.

Мозоли причиняют боль, поэтому могут привести к прерыванию физической активности. Но вы можете предотвратить их появление, следуя этим простым советам.

Выбирайте правильную обувь

Правильно подобранная обувь — основа профилактики мозолей. Оптимальная высота каблука — от 1 до 1,5 см. Если ваша стопа скользит внутри обуви, это может привести к образованию мозолей. Если у вас проблемы, попробуйте использовать стельки или ортопедические вкладыши. Приобретайте обувь в конце дня. Наши ноги немного распухают к вечеру, поэтому в конце дня можно точнее определить, какой размер обуви нужен.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как избежать мозоли при ходьбе?