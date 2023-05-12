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Самое важное о мозолях бегунов: почему появляются и как избежать

1:45
Спорт

Мозоли — это распространённое явление у бегунов. Если вы только начали заниматься ходьбой или бегом, перешли на другую обувь или увеличили продолжительность тренировок, у вас может появиться мозоль на ногах.

Самое важное о мозолях бегунов: почему появляются и как избежать

Однако есть способы предотвратить появление мозолей на ногах. Вы можете:

  • устранить источники трения в обуви,
  • увлажнять кожу на ногах кремами, 
  • держать ноги сухими.

Причины появления мозолей

  • Трение. 
  • Влага от пота или дождя
  • Неподходящая обувь (слишком свободная или тесная).

Как защитить кожу от мозолей

  • Лейкопластырь. 
  • Гидрогелевые подушечки. 
  • Носки, которые впитывают влагу. Избегайте носков из синтетических материалов, которые могут сохранять влагу на коже. Лучше выбрать носки из натуральных материалов, таких как хлопок или шерсть.
  • Держите ноги сухими. Мокрые или потные ноги могут усугубить проблему.
  • Избегайте ходьбы в мокрой обуви. 

Мозоли причиняют боль, поэтому могут привести к прерыванию физической активности. Но вы можете предотвратить их появление, следуя этим простым советам. 

Выбирайте правильную обувь

Правильно подобранная обувь — основа профилактики мозолей. Оптимальная высота каблука — от 1 до 1,5 см. Если ваша стопа скользит внутри обуви, это может привести к образованию мозолей. Если у вас проблемы, попробуйте использовать стельки или ортопедические вкладыши. Приобретайте обувь в конце дня. Наши ноги немного распухают к вечеру, поэтому в конце дня можно точнее определить, какой размер обуви нужен.

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Как избежать мозоли при ходьбе?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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